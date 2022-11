Saisonende für Grüncontainer in Erfurt

Erfurt. Jetzt aber schnell. Am kommenden Mittwoch werden die Container für Grünabfälle im Stadtgebiet bis zum Frühjahr eingezogen.

Am 30. November 2022 endet die Saison der Grüncontainer. Sie werden eingezogen und die Grünabfallannahmestellen Im Gebreite und im Ingerslebener Weg in Möbisburg schließen. An den Containerstandorten dürfen dann keine Grünabfälle mehr abgelegt werden. Ab Dezember ist die Abgabe weiterhin in den Wertstoffhöfen Lobensteiner Straße und Eugen-Richter-Straße sowie auf dem Deponiegelände Erfurt-Schwerborn in der Stotternheimer Chaussee möglich.