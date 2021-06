Schlägerei auf dem Anger - 49-Jähriger mit Tritten und Schlägen attackiert - Einbruch im Erfurter Zoo

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Am Sonntag ist es gegen 03:15 Uhr auf dem Erfurter Anger zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter von 21 bis 57 Jahren gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die betrunkenen Männer in Streit geraten.

Als zwei von ihnen auf den Boden fielen, wurden sie von ihren Kontrahenten mit Schlägen und Tritten malträtiert und leicht verletzt. Durch die sofort eingeleitete Fahndung wurden die beiden Täter schnell gefasst. Sie haben sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.

49-Jähriger mit Tritten und Schlägen attackiert

Am Samstagabend ist ein Passant von zwei unbekannten Männern angegriffen worden. Er war im Bereich Venedig unterwegs, als er von seinen Peinigern laut Polizeiangaben aus unbekannten Gründen mit Schlägen und Tritten attackiert wurde.

Anschließend ließ das Duo von dem Mann ab und lief in unbekannte Richtung davon. Der 49-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch im Erfurter Zoo

Ein ungebetener Gast trieb sich in der Nacht zum Sonntag im Erfurter Zoopark herum. Wie der Dieb auf das Gelände gelangen konnte, ist laut Polizeiangaben noch unklar.

Die unbekannte Person brach das Fenster eines Verwaltungsgebäudes auf und stahl Funktechnik im Wert von etwa 450 Euro. Augenzeugen der Tat gibt es reichlich. Allerdings gestaltet sich die Befragung der tierischen Informanten für die Polizei schwierig.

Mehrere Autos beschädigt

Am Wochenende hatten es Vandalen gleich auf drei Autos abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Neuwerkstraße in Erfurt von einem Auto ein Außenspiegel abgerissen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weimarischen Straße zerkratzen Unbekannte einem Wagen.

In der Kranichfelder Straße wurden von einem weiteren Auto der Lack und eine Scheibe zerkratzt sowie die Luft von einem Reifen abgelassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.800 Euro.

Mehrere berauschte E-Scooter-Fahrer erwischt

Am Wochenende musste die Erfurter Polizei gleich acht E-Scooter Fahrer*innen aus dem Verkehr ziehen. Eine Frau und sieben Männer im Alter von 20 bis 42 Jahren standen laut Polizeiangaben entweder unter Drogeneinfluss oder waren alkoholisiert.

Ein 25-Jähriger, der in der Nacht zu Samstag auf dem Domplatz mit einem E-Scooter kontrolliert wurde, hatte reichliche Gleichgewichtsprobleme. Es war also keine Überraschung für die Beamten, als es der junge Mann bei einem Alkoholtest auf fast zwei Promille brachte.

Autofahrer mit 2,4 Promille unterwegs

Am Sonntagmittag ist in Erfurt einem Autofahrer eine Kurve zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-jährige Mann war mit seinem Auto an der Anschlussstelle Roter Berg von der Ostumfahrung abgefahren.

In einer Kurve kollidierte er mit der Bordsteinkante einer Mittelinsel, wodurch ein Reifen bei seinem Auto platze. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten mehrere geöffnete Bierflaschen im Auto fest.

Der 25-Jährige erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von fast 2,4 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme waren die Folge.

