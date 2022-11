Schlechter Scherz löst in Erfurt Polizeieinsatz aus

Erfurt. Ein Autobesitzer macht in Erfurt den Anschein, ein Kind in den Kofferraum gesperrt zu haben. Die makabere Gestaltung des Wagens ließ auch die Polizei zunächst von einem Notfall ausgehen.

Ein offensichtlich schlechter Scherz hat in Erfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hätten sich am vergangenen Samstag zwei besorgte Personen bei der Polizei gemeldet und über ein verdächtiges Auto am Moskauer Platz berichtet. Aus dem Kofferraum des Wagens hingen zwei geflochtene Zöpfe sowie eine gelbe Kapuze.

Die Passanten waren davon überzeugt, dass sich ein Kind im Kofferraum befindet und dringend Hilfe benötigt. Die Polizei konnten dann aber Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um echtes Haar, sondern augenscheinlich um einen bösartigen Scherz des Wagenbesitzers.

