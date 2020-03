Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmerzensschreie aus Liebeskummer sorgen für Polizeieinsatz

Aufgrund lauter Schmerzensschreie aus dem Hausflur informierte ein aufmerksamer Nachbar den Rettungsdienst und die Polizei am Sonnabend in Erfurt. Diese stellten einen 31-Jährigen mit Schnittwunden an der Hand fest. Der Mann gab an, aufgrund von Liebeskummer die Glasscheibe seines Backofens zerschlagen und sich dabei die Verletzungen zugezogen zu haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Anstatt sich jedoch behandeln zu lassen griff dieser das Sicherheitspersonal an. Die Polizei musste erneut zum Einsatz kommen, um den Störenfried zu bändigen. Nach der notwendigen Wundversorgung wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

