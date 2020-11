Unser Foto zeigt die Brücke am Schmidtstedter Knoten in einer Aufnahme vom März 2016.

Die alte Geh- und Radwegbrücke am Schmidtstedter Knoten wird am Wochenende abgerissen, um Platz zu schaffen für das neue Promenadendeck. Von Freitag, 18 Uhr, an bis Montagfrüh, 6 Uhr, soll das 1977 errichtete Bauwerk Geschichte sein. Damit verbunden sind größere Verkehrseinschränkungen.