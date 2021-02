RUnd 18 Gramm Marihuana wurden in einer Erfurter Straßenbahn in einer Schminktasche gefunden. (Symbolbild)

Erfurt. Mitarbeiter der Erfurter Verkehrsbetriebe fanden in einer ihrer Straßenbahnen eine Schminktasche, deren Inhalt die Polizei auf den Plan rief.

Schminktasche mit ungewöhnlichem Inhalt in Erfurter Straßenbahn gefunden

Mitarbeiter der Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) machten am Montagabend einen ungewöhnlichen Fund in einer ihrer Straßenbahnen. In einer zurückgelassenen Schminktasche lagen rund 18 Gramm Marihuana.

Die EVAG-Mitarbeiter informierten darüber die Polizei, die die ungewöhnlichen Schmink-Utensilien sicherstellte.