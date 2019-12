Schnäppchen für Weihnachtsschlaufüchse

Weihnachtsschlaufüchse wissen es längst: am ersten Donnerstag im Dezember geht es in den Storchmühlenweg – zum Stammsitz der Jugendberufsförderung (JBF). Die Jugendberufsförderung Erfurt widmet sich seit nunmehr 27 Jahren der Integration behinderter junger Menschen in die Arbeitswelt.

Ideale Möglichkeit um Geschenke zu erwerben

Der Weihnachtsmarkt im Storchmühlenweg in den Ausbildungsstätten ist eine ideale Möglichkeit, sich mit attraktiven Geschenken zum moderaten Preis einzudecken. Man muss nur schnell sein. Das wusste gestern auch Anja Riedel, die mit ihren beiden Zwergen Joshua und Salome gleich kurz nach Eröffnung um 15 Uhr gekommen war, um sich ein Schnäppchen zu sichern, welches ihr im Vorjahr noch durch die Lappen gegangen war – einen Schaukelelefant. Sauber und qualitativ gut verarbeitet. Für 25 Euro. Dieses Jahr klappte es, Anja Riedel hat zugegriffen und die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben, während Söhnchen Joshua heulte, weil ihm der leibhaftige Weihnachtsmann am Eingang begegnet war.

750 Gäste kommen alljährlich

Eine Woche Vorbereitungszeit hatten die Azubis investiert, um den nunmehr schon 15. JBF-Weihnachtsmarkt aufzubauen, wie Prokurist Michael Bertuch verriet. Die Herstellung der Verkaufsobjekte in Holz oder Metall läuft bereits seit Oktober. Kamen anfangs so um die 100 Eingeweihte, sind es jetzt immer so um die 750 Gäste, die nicht nur Ausschau nach einem passenden Weihnachtspräsent halten, sondern auch den kulinarischen Verlockungen folgen möchten. Es wurde gebrutzelt und gebacken. Wer hungrig wieder ging, war selber schuld.

Erlös des Verkaufes geht an das Kinderhospiz

Im Vorjahr wurden beim Verkauf ungefähr 8000 Euro eingespielt, erinnert sich Michael Bertuch. Der Erlös wird wie immer einem guten Zweck zugeführt – als Spende für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Neben diesem karitativen Element geht es den Leuten der Jugendberufsförderung mit dem Weihnachtsmarkt auch darum, sich in ihrem Wohnumfeld zu präsentieren, die Türen zu öffnen, auf diese Weise auch Dankeschön für viel Verständnis der Nachbarschaft zu sagen. Und den eigenen Auszubildenden die Möglichkeit zu bieten, für einen überschaubaren finanziellen Aufwand auf einem Weihnachtsmarkt zu flanieren. Zu guter Letzt wurde viel geboten, um den kleinsten Besuchern die Zeit zu vertreiben. Besonders beliebt: einen Kuschelbären selber ausstopfen oder Tassen selber bemalen.

Derzeit werden im JBF 300 Azubis ausgebildet

Aktuell werden rund 300 Azubis in sechs Tätigkeitsfeldern – Holz, Metall, Farbe, Gastgewerbe, Hauswirtschaft und Wirtschaft/Verwaltung -- für den ersten Arbeitsmarkt fit gemacht. Die Vermittlungsquote in einen sozialversicherungspflichtigen Job beträgt am Ende stolze 70 Prozent, wie Prokurist Bertuch zu berichten weiß. Und das schon seit 27 Jahren. Ohne einen Cent Kredit, ohne Fördergeld. Nur mit der Kraft und Innovation der rund Ausbilder, Lehrkräfte und Sozialpädagogen. Alle haben ihren Anteil am Gelingen des Weihnachtsmarktes. Sehr zur Freude des stetig wachsenden Publikums. Und am Ende hat auch Joshua nicht mehr geheult.