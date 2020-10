Vor drei Jahrzehnten hat sich Deutschland wieder vereint. Wie verliefen, wie änderten sich die Lebenswege der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt? Ganz gleich, ob sie nun echte Erfurter Puffbohnen sind oder erst hierher zogen. Heute: Cornelia Aurich, Tanzpädagogin.

Am 3. Oktober 1990 wurde Deutschland wieder eins. Da hatte Cornelia Aurich ihren persönlichen Neustart schon vollzogen. Am Tag zuvor eröffnete sie im „Fritzer“ in der Talstraße mit drei Studienkolleginnen eine Tanzschule. Name: Tanzkreation. Der in Erfurt nun auch schon seit 29 Jahren für das Internationale Sommertanzprojekt steht.

Aber der Reihe nach. Geboren in Jena wurde Cornelia Aurich im Kindergarten „gecastet“, wie man heute sagen würde. Sie war bei einer der damals üblichen Sportsichtungen durch ihr tänzerisches Talent aufgefallen. Was folgte: die Volkskunstschule Jena. Für die damals Vierjährige hieß das vier Mal die Woche Ballettunterricht. Fast logisch: In der 9. Klasse ging sie zur Aufnahmeprüfung in die Schule der berühmten Tänzerin Gret Palucca in Dresden. Und bestand.

Dann kreuzte das Schicksal ihren Weg: Sturz, komplizierter Armbruch. Die Berufslaufbahn als Balletttänzerin war futsch. Cornelia Aurich entschied sich um, schlug die Lehrerlaufbahn ein: Mathe und Physik. 1985 kam sie an die Pädagogische Hochschule (PH) Erfurt. Und lebte ihre Passion nebenbei im PH-Tanzensemble aus. 1988 wurde sie die Chefin. Vom Mauerfall bekam sie 1989 übrigens erst mit Verspätung mit. Man war zu sehr mit der Vorbereitung des legendären Studentenfaschings beschäftigt. Die politischen Folgen wurden ihr erst später bewusst. Erst als in der Schule das Chaos einsetzte, dämmerte ihr, dass da große Veränderungen kommen würden.

Als man sie Anfang 1990 als Lehrerin nach Apolda schicken wollte, streikte sie. In dieser Zeit der Melange aus Aufbruch und Euphorie kam ihr eines Abends beim Tanzen die Idee, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Gedacht, getan. Könnte gehen. Es gab ja damals nur die legendäre Tanzschule von Paul und Martha Traut. Ende Juli 1990 kündigte sie ihren gerade erst begonnenen Lehrerjob und begann für ihre neue Berufskarriere mit drei Studienkolleginnen, die Chancen auszuloten und geeignete Räume zu suchen. Auf dem Domplatz baute das Damen-Quartett einen Klapptisch auf und ließ Fragebögen ausfüllen, um herauszufinden, ob es überhaupt Tanzschul-Bedarf gab. Es gab ihn, so das Ergebnis dieses „privaten Akts der naiven Marktforschung“, an dem 1000 Leute bereitwillig mitwirkten. Besonders nach Jazzdance, ein Tick der damaligen Zeit, wurde oft gefragt.

Mit dem Probenraum war es schon schwerer. 12.000 D-Mark für 200 Quadratmeter – irre. Dann die Anfrage im „Fritzer“. Und los. Zwei Mal pro Woche. 5000 D-Mark für Spiegel und Tontechnik besorgte man sich als Bankkredit. Alle acht Kurse waren von Beginn an ausgebucht. „Es war neu, dass Erwachsene abends das Tanzen zum Hobby machten“, erinnert sie sich.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass die Kurskapazität kollabieren würde. Die Tanzkreation zog zwischenzeitlich ins Sportzentrum am Riethsportplatz und dann in die Räume, in denen sie heute noch beheimatet ist – in die Mainzer Straße 38a. Unten Fitnessstudio, oben Tanzschule. Eine Kombination, die in den 90er-Jahren nicht selten war. Beides gehörte irgendwie zusammen. Am Anfang war Aerobic. Trendtanz. Mit meist geringer Halbwertzeit. Heute im Kursangebot: Kizomba, Zumba, Hip Hop, Salsa, Breakdance, Modern Dance, Ballett, Yoga, Bauch/Beine/Po, Kindertanz. Und eben Paartanz. Alles moderiert von zwölf Tanzlehrerinnen und fünf Tanzlehrern.

Rund 1000 Tanzschüler laufen per anno durch die Aurich'sche Tanzschule, in der die Chefin selber 17 Kurse gibt. Mehr als beachtlich: Rund 60 Prozent sind Kinder und Jugendliche, viele darunter aus Migrantenfamilien, denen die Tanzerei ein überaus gesundes Bewegungsäquivalent zum Computer bietet.

„Erfurt ist tanzbegeistert, weswegen es hier inzwischen auch 14 Tanzschulen gibt“, sagt die heute 53-Jährige. Aber nicht nur deswegen ist Erfurt für die gebürtige Jenaerin nun ihre richtige Heimat. Sie ist sogar übergelaufen. Früher war sie dem FC Carl Zeiss Jena zugetan. Irgendwann wechselte das, sie beging „Hochverrat“ und schenkte fortan Rot-Weiß ihre Sympathie.

„Erfurt ist meine Mitte, hier fühle ich mich sehr wohl, hier kriegt mich keiner mehr weg", versichert sie. Schon der herrlichen Altstadt wegen. Da gebe es bei jedem Spaziergang immer noch Neues zu entdecken. Die letzten 30 Jahre waren für Cornelia Aurich ein einziges Auf und Ab. 2008 war verbunden mit der schmerzlichen Trennung von ihrer langjährigen Geschäftspartnerin. Andere Tiefpunkte hießen Währungsunion, Weltfinanzkrise, Corona. „Ich hoffe, dass die Erfurter Kulturlandschaft durch diese Pandemie keinen irreparablen Schaden nimmt“, sagt die Tanzexpertin. Ihre Schüler, egal ob Eleve oder Oldie, ließen sie jedenfalls nicht im Regen stehen, spendeten. So großzügig, dass sie sogar ihren Lehrerinnen und Lehrern Ausfallhonorar zahlen konnte.

Es ging weiter und gipfelte letzten Samstag in einer rauschenden Party zum 30. Tanzschul-Geburtstag. Volles Haus, viele Überraschungen, Geschenke und natürlich viel Tanz. Die Belegschaft hatte sich einiges einfallen lassen. Sehr zur Rührung der Chefin.

