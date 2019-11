Erfurt. Ohne Ticket war ein Mann am Mittwoch in einer Straßenbahn unterwegs. Als er erwischt wurde, setzte er sich zur Wehr.

Schwarzfahrer verletzt Fahrkartenkontrolleur in Erfurt

Ein Schwarzfahrer hat in Erfurt einen Fahrkartenkontrolleur angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Kontrolleur den Mann am Mittwoch gegen 8 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs in einer Straßenbahn der Linie 1 beim Schwarzfahren erwischt. Der Schwarzfahrer setzte sich zur Wehr und verletzte den Kontrolleur leicht.

Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen, konnte den flüchtigen Schwarzfahrer trotz sofortiger Fahndung aber nicht stellen. Nun suchen die Beamten Zeugen, die den Mann gesehen haben und Hinweise geben können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Telefon 0361/ 7443-0, unter der Vorgangsnummer 298411.