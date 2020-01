Ein schwerer Unfall ereignete sich am späten Freitagabend auf dem Erfurter Autobahnzubringer stadtauswärts in Höhe der Gaststätte Hubertus.

Erfurt. Infolge eines Sekundenschlafs ist ein Autofahrer in Erfurt gegen einen Ampelmast geprallt. Zu seinem Glück kamen ein Rettungswagen und das THW zufällig vorbei.

Schwerer Unfall durch Sekundenschlaf in Erfurt – Ampelmast muss entfernt werden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwerer Unfall durch Sekundenschlaf in Erfurt – Ampelmast muss entfernt werden

Am Freitag Abend gegen 23 Uhr ereignete sich auf der Arnstädter Chaussee in Höhe des Gasthofes Schloss Hubertus ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Mann kam mit seinem Ford Mondeo vermutlich wegen Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab, so die Polizei.

In der Folge kollidierte er mit einem Ampelmasten und einem Schaltkasten. Von der Gegenfahrbahn aus konnte die Besatzung eines Rettungswagens das Fahrzeug rechtzeitig bemerken, bremste ab und vermied so eine Beschädigung durch Trümmerteile. Die beiden Sanitäter konnten den Fahrer aus dem Unfallfahrzeug retten.

THW sichert Unfallstelle

Foto: Polizei Foto: Polizei

Weiterhin kamen zufällig zwei Trupps des Technischen Hilfswerks an der Unfallstelle vorbei. Sie übernahmen die Absicherung der Unfallstelle und boten ihre Unterstützung vor Ort an.

Beide Fahrspuren mussten für etwa zwei Stunden für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde trotzdem nur gering beeinträchtigt, da dieser jeweils über die angrenzenden Parkplätze umgeleitet werden konnte.

Ampelmast musste entfernt werden

Die Feuerwehr musste den Ampelmast entfernen, da er sich auf die stadteinwärts führende Fahrbahn neigte. Der Fahrzeugführer blieb nach Begutachtung durch das Rettungspersonal unverletzt. Da er Mann angab, sehr müde gewesen und in Sekundenschlaf verfallen zu sein, wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

Größerer Polizeieinsatz in Erfurter Innenstadt – auch Feuerwehr vor Ort

Autounfall mit zwei Schwerverletzten auf der A4 bei Erfurt

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß zweier Autos