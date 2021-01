Schwerer Verkehrsunfall am Erfurter Talknoten

Zwei PKW kollidierten am Talknoten in Erfurt.

Am Talknoten in Erfurt hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein PKW-Fahrer wollte aus der Magdeburger Allee kommend in Richtung Erfurt Süd nach links abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein BMW-Fahrer aus der Johannesstraße auf die Magdeburger Allee zu. Es kam zu einer Kollision.

An beiden PKW enstand ein hoher Sachschaden. Foto: Marcus Scheidel

Beide Fahrer sagten aus, dass ihre jeweilige Ampel grünes Licht gegeben habe. Nach Angaben der Polizei ist das jedoch nicht möglich. Die Insassen der beiden Autos sind mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. An den PKW entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt zum Unfallvorgang.

