Die Polizei in Erfurt hatte es am Donnerstag unter anderem mit sechs Flüchtlingen zu tun, die auf einem Lkw-Anhänger entdeckt wurden. (Symbolbild)

Erfurt. Sechs Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren nahm die Polizei in Erfurt in ihre Obhut, nachdem diese auf einem Lkw-Anhänger im Güterverkehrszentrum entdeckt wurden.

Ohne Essen und Trinken: Sechs Jugendliche in Erfurt auf Lkw-Anhänger entdeckt

Der Fahrer eines Lkw hatte am Donnerstagnachmittag seine Sattelzugmaschine auf einem Parkplatz in Erfurt im Güterverkehrszentrum abgestellt. Als er zwei Stunden später zurück kam, bemerkte er, dass die Plane des Anhängers aufgeschnitten war und mehrere Personen um Hilfe riefen. Demnach hatte der Lkw-Fahrer unfreiwillig sechs Jugendliche aus Afghanistan im Alter von zehn bis 16 Jahren mehrere Tage quer durch Europa mitgenommen. Die verständigte Bundespolizei und die Polizei in Erfurt nahmen anschließend die Ermittlungen auf.

Aufgrund des unklaren Gesundheitszustand der Kinder- und Jugendlichen wurde ein Rettungswagen und ein leitender Notarzt alarmiert. Wegen den aktuellen Hygienebestimmungen waren die Rettungskräften in weiße Schutzanzüge geschlüpft. Die Jugendlichen waren unverletzt, hatten jedoch seit mehreren Tagen keine Flüssigkeit und Nahrung mehr zu sich genommen.





Sie alle wurden anschließend mit einem Transportfahrzeug der Bundespolizei nach Erfurt in eine Einrichtung für geflüchtete Kinder- und Jugendliche gebracht.