Seit 75 Jahrenim Augusta-Viktoria-Stift

Irma Langfeld lebt und arbeitet in diesen Tagen seit 75 Jahren im Augusta-Viktoria-Stift. Liebevoll wird sie „Tante Irmchen“ genannt, heißt es in einer Mitteilung des Augusta-Viktoria-Stifts. Kurz nach Kriegsende, im November 1945, begann sie als 18-Jährige ihren Dienst in der Stiftung und zog zugleich unter dem Dach für Alt und Jung ein.

Sie war seitdem stets zu Diensten, in ihrer Zeit als hauptamtliche Mitarbeiterin sogar rund um die Uhr und auch am Wochenende. Zunächst für die Kinder tätig, wurde Sie dann an die sogenannte Schelle berufen. Dort versah sie über Jahrzehnte den Rezeptionsdienst für die Stiftung ist damit vielen Kindern mit Eltern, Schülerinnen, Besuchern und Mitarbeitern bekannt. Nach ihrem Renteneintritt versah sie diesen Dienst ehrenamtlich weiterhin. Eine innige Beziehung hat sie zu der Stiftung und den Menschen, die hier ein und aus gehen und gingen.

Bereits mehrfach zog sie innerhalb des Hauses am Hospitalplatz um. Heute erhält die 97-jährige hier Pflege und Betreuung und wird von ihrer langjährigen Begleiterin Schwester Christa Schleenvoigt liebevoll umsorgt. Mit ihr lebt sie bereits 48 Jahre gemeinsam im Haus. Gern hätte Tante Irmchen dieses Jubiläum groß gefeiert, was aufgrund der Corona-Bestimmungen jedoch nur in kleinem Rahmen möglich war. Sie freut sich jedoch über die einzelnen Besuche und den großen Stapel an Glück- und Segenswünschen, die ihr in diesen Tagen zugingen.

Das Augusta-Viktoria-Stift ist dankbar für die besondere Treue, die Irma Langfeld der Stiftung erwiesen hat, und für ihre Herzlichkeit, die sie Mitmenschen entgegenbringt.