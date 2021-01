Im Vergleich zum Vortag wurden in Erfurt weitere 57 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert ist leicht gesunken.

Erfurt Sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 meldet das Gesundheitsamt am Freitagmorgen. Zudem wurden seit dem Vortag 57 Menschen positiv auf Corona getestet.

Sieben weitere Todesfälle und 57 Corona-Neuinfektionen in Erfurt

Sieben weitere Todesfälle sind bis Freitagmorgen, 8 Uhr, im Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden. Das Erfurter Gesundheitsamt meldet auch 57 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 157,0 und ist damit leicht gesunken. Am Donnerstag betrug der Wert 165,4.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Erfurt insgesamt 4064 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 57 auf 3132 gestiegen. 115 Personen sind nun seit dem Frühjahr an oder mit Corona insgesamt verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 817 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.