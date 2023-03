So haben die Erfurter Museen an den Feiertagen geöffnet

Erfurt. Für einen Abstecher vom Osterspaziergang halten die Museen der Stadt diverse Ausstellungen bereit. Wir sagen wann.

Zu den Oster- und Pfingstfeiertagen gelten die folgenden Öffnungszeiten für Alte Synagoge, Angermuseum, Erinnerungsort Topf & Söhne, Schloss Molsdorf (im Bild), Stadtmuseum, Naturkundemuseum, die Burgruine Gleichen sowie das Museum für Thüringer Volkskunde: Karfreitag, 7. April: 10 bis 18 Uhr; Samstag, 8. April: 10 bis 18 Uhr; Ostersonntag, 9. April: 10 bis 18 Uhr; Ostermontag, 10. April: 10 bis 18 Uhr; Pfingstsonntag, 28. Mai: 10 bis 18 Uhr; Pfingstmontag, 29. Mai: 10 bis 18 Uhr.

Die Kunsthalle Erfurt und die Begegnungsstätte Kleine Synagoge öffnen an diesen Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr, die Wasserburg Kapellendorf ist von 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Galerie Waidspeicher öffnet am Karfreitag, 7. April von 11 bis 18 Uhr, Samstag, 8. April, von 11 bis 18 Uhr sowie Ostersonntag, 9. April, von 11 bis 18 Uhr und ist Ostermontag und am Pfingstmontag geschlossen.