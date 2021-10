Sprayer richteten in Erfurt großen Schaden an. (Symbolbild)

Sprayer richten in Erfurt 10.000 Euro Schaden an - 86-Jähriger rammt beinahe Streifenwagen

Erfurt In der Nacht sprühten Unbekannte unter anderem einen sieben Meter breiten ausländerfeindlichen Schriftzug auf eine Hauswand. Diese und weitere Meldunden der Polizei aus dem Bericht für Erfurt.

10.000 Euro Sachschaden

In der Nacht zu Mittwoch sprühten Unbekannte laut Polizei gleich mehrere Graffitis in der Salinenstraße von Erfurt. An einer Hauswand verewigten sie sich mit einem sieben Meter breiten ausländerfeindlichen Schriftzug. Zudem wurden eine Hofeinfahrt, eine Eingangstür sowie die Klingel- und Briefkastenanlage des Gebäudes mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf beträchtliche 10.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

86-Jähriger rammt beinahe Streifenwagen

Ein Daimler-Fahrer überholte laut Polizei am Mittwochmorgen auf der B4 zwischen Andisleben und Gebesee trotz unklarer Verkehrslage einen Traktor. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Streifenwagen. Der 55-jährige Polizist konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Als der Daimler-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, folgte ihm der Kontaktbereichsbeamte und stellte den 86-jährigen Mann. Sein Führerschein wurde sichergestellt und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Ungebetener Besuch

Bewohner einer WG mussten am Dienstmorgen feststellen, dass in der Nacht in ihrer Wohnung Einbrecher zugeschlagen hatten. Über ein gekipptes Fenster waren die Täter in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Hier stahlen sie von den jungen Männern im Alter von 17 und 25 Jahren Parfum, Zigaretten, eine Spielekonsole und Bargeld im Wert von über 500 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort zahlreiche Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

