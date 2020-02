Erfurt. Die Verwaltung in Erfurt prüft, welche Baumarbeiten trotz Gerichtsurteil im „Wäldchen“ gemacht werden dürfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt prüft Kronenschnitte im „Wäldchen“

Nach dem gerichtlichen Fällverbot von 68 angeschlagenen Bäumen im „Wäldchen“ prüft die Verwaltung in dieser Woche im Detail, wie sie mit dem Urteil umgeht. „Wir überlegen, welche Arbeiten gemacht werden können“, sagt Buga-Dezernent Alexander Hilge (SPD). Das Urteil deute an, dass an einigen Bäumen Kronenschnitte eine Fällung ersetzen könnten, um die Verkehrssicherheit herzustellen.

Das Landesverwaltungsgericht hatte in der Vorwoche dem BUND zu großen Teilen Recht gegeben, der gegen die Fällung von 73 Bäumen geklagt hatte. Die fünf erlaubten Bäume würden bald gefällt, sagt Hilge. Dazu gehören zwei gesunde Bäume, die für den ersten Abschnitt des Bastionskronenpfades weichen sollen. „Der erste Bauabschnitt ist durch das Urteil nicht gefährdet, und eigentlich auch der zweite nicht“, meint Hilge. Denn das Urteil beziehe sich auf die Verkehrssicherheit und nicht auf die Befreiung vom Fällverbot im Geschützten Landschaftsbestandteil. Allerdings hatte der BUND Klage angekündigt, sollte die Obere Naturschutzbehörde grünes Licht für Fällungen im Wäldchen für den Bastionskronenfad geben.

Aller Voraussicht nach würde eine solche Klage die Arbeiten zumindest so lange hinausschieben, dass der komplette Bastionskronenpfad auf keinen Fall mehr bis zur Buga fertig werden kann.