Stadtjugendring Erfurt fordert in den Ferien heraus

In den Ferien vom 25. bis 29. Januar fordert der Stadtjugendring Erfurt zu einer Ferien-Challenge heraus. Auf Instagram im Konto @sjrerfurt soll es jeden Tag ab 9 Uhr eine neue Aufgabe geben. Allen Teilnehmern bis 27 Jahre winkt ein Preis. Die Ergebnisse sollen mit Vor- und Nachnamen per persönlicher Nachricht an die Instagram-Adresse geschickt werden oder per Messenger an 0177-2127838.

Wichtig dabei: Eingeschickt werden sollen keine Bilder oder Videos, auf denen das Gesicht der Absender zu erkennen ist. Alle unter 16 Jahren benötigen überdies hinaus die Zustimmung der Eltern. Die Einsendungen werden vom Stadtjugendring in dessen Instagram-Kanal veröffentlicht, ausgelost wird am Montag, 1. Februar.