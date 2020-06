Erfurt. Zwei Einbrecher sind in Erfurt besonders rabiat vorgegangen: Sie brachten mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts zum Bersten und steckten Uhren und Münzen ein.

Stein in Schaufenster geschmissen: Münzen und Uhren gestohlen

Mehrere Anwohner sind in der vergangenen Nacht in der Erfurter Altstadt Zeugen eines Einbruchs geworden. Zwei unbekannte Männer hatten gegen 2.20 Uhr mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Münzfachgeschäftes eingeschlagen und sich an der Auslage bedient. Sie erbeuteten mehrere alte Uhren und eine unbekannte Anzahl von Münzen im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro.

Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die zwei Diebe mit ihren Fahrrädern. Die Kripo Erfurt sicherte am Tatort Spuren. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen.

