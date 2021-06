An der Hochheimer und Milchinselstraße kam es zum Zusammenstoß (Symbolbild).

Straßenbahn und PKW knallen in Erfurt frontal zusammen: ein Verletzter

Erfurt Der Schaden geht in die Zehntausende.

In der Hochheimer Straße fuhr gestern Nachmittag ein Pkw frontal gegen eine Straßenbahn. Das Auto kam aus Richtung Milchinselstraße und wollte nach rechts in die Hochheimer Straße einbiegen. Die Tram, die gerade in Richtung Nerlystraße unterwegs war, hatte Vorfahrt. Diese beachtete der 39-jährige Autofahrer nicht.

Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt, er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Zusammenstoß wurden die Straßenbahn sowie der Pkw erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

