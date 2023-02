Die Täter gelangten nicht an die Ware, aus dem Geschäft ist nichts gestohlen worden.

Tatort Erfurter Krämerbrücke: Unbekannte attackieren Geschäft - So reagiert Inhaber

Erfurt. Auf der Erfurter Krämerbrücke versuchten Langfinger, in ein Geschäft zu gelangen. Dazu durchlöcherten sie die Schaufensterscheibe - für den betroffenen Laden nicht das erste Mal.

Eine aufmerksame Erfurterin stellte beim morgendlichen Gang über die Krämerbrücke eine beschädigte Scheibe an einem Geschäft fest und informierte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter hatten anscheinend versucht, an die wertvollen Auslagen zu gelangen, indem sie mehrere Löcher in die Scheibe schlugen.

Doch zum Glück des Inhabers scheiterte man am Sicherheitsglas, so dass zwar Sachschaden entstand, die Diebe aber ohne Beute die Heimreise antreten mussten.

Der Inhaber, nicht zum ersten Mal von einem Einbruchsversuch heimgesucht, nimmt es fast schon humorig. Auf Facebook schreibt er: "Leider haben nicht alle unsere Kunden das Konzept mit dem Shoppen rund um die Uhr begriffen: Ausschließlich unser ebay-Shop ist 24/7 erreichbar. Sie bekommen auch keine schicke Papiertüre für Ihre Waren, wenn Sie nachts die Scheibe einhauen. Eine vernünftige Beratung zu den Modellen, für die Sie sich interessieren, können wir ebenfalls nicht leisten."

