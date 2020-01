Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teufelsstöcke ohne Obdach

In der Supertalent-Show von Dieter Bohlen schaffte es Torsten Ritter aus Erfurt im Jahr 2013 mit seinen Devil Sticks bis ins Finale und wurde Zweiter. Die Teufelsstöcke lässt er auch sieben Jahre danach immer noch wirbeln – bei Auftritten oder bei schönem Wetter auf dem Anger. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Denn der junge Mann sucht dringend nach einer neuen Räumlichkeit zum Trainieren.

„Ohne sehr viel Übung kann ich nicht mehr auftreten“, sagt er. Das Problem: Geld, sich irgendwo einzumieten, hat er keins. „Als Gegenleistung kann ich nur einen Auftritt anbieten.“

Dort, wo er bislang drei, vier Stunden täglich trainierte, wird demnächst umgebaut, hat er erfahren. „Im Sportpark am Johannesplatz durfte ich kostenlos trainieren. Schon seit 2013. Da bin ich auch sehr dankbar“, erklärt Torsten Ritter. Doch das klappt nur noch bis Freitag. In seiner Wohnung darf er nicht üben. Das hat der Vermieter so bestimmt. „Weil die Stöcke auch mal runterfallen – und das macht Lärm“, vermutet er.

Wer eine Idee oder eine Chance hat, dem jungen Mann zu helfen, der kann sich bei uns in der Redaktion melden. Wir vermitteln den Kontakt.