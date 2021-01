Im Innenhof der Georgsgasse 1 in Erfurt ist der romanische Keller sichtbar geblieben.

Erfurt Wohnprojekt in der Georgsgasse kostete wegen eines Historienfundes am Ende 16 statt neun Millionen Euro.

Teure Erfahrung in der Erfurter Altstadt gemacht

Im Sommer 2015 wurde die Georgsgasse/Weiße Gasse in der geschichtsträchtigen Erfurter Altstadt zum Tummelplatz für Archäologen. Beim Ausheben der Baugrube waren die Bauarbeiter auf einen romanischen Prachtkeller - 12. Jahrhundert - gestoßen. Fast logisch, dass, wer sich in der Erfurter Altstadt auf Bauprojekte einlässt, immer mit Überraschungen im Untergrund rechnen muss. Wie 2007, als bei Bauarbeiten eher zufällig ein mittelalterliches jüdisches Ritualbad, die Mikwe, gefunden wurde, die heute zu den touristischen Attraktionen der Stadt zählt.

Der Bauherr, das Gemeinnützige Siedlungswerk (GSW) aus Frankfurt/M., sah den Fund auf seinem Baufeld in der Georgsgasse mit gemischten Gefühlen. War doch klar, dass das dauern und teuer obendrein wird. So kam es. Die geplanten neun Millionen Euro für 42 Mietwohnungen würden wohl nicht ausreichen.

Man rechnete Anfang 2019 noch mit einer Baukostensteigerung auf zwölf Millionen Euro. Am Ende wurden es 16 Millionen. Was auch dazu führte, dass sich außer Eigentumswohnungen, die der Bauherr selber verkauft, nichts mehr rechnen würde, wie es beim GSW damals hieß. Denn „die ursprüngliche Planung des Erfurter Büros Hauschild Architekten musste gravierend verändert werden“, wie GSW-Geschäftsführer Filip John sagt. Auch, was die zeitlichen Abläufe betraf. Erst als die Archäologen abgezogen waren, konnte es losgehen.

2016/17 wurde der Keller freigelegt, im Oktober 2017 gesichert und eingehaust. Dann kamen Sondergründungsarbeiten mit Bohrpfahlwänden dran. Im März 2019 konnte schließlich mit dem eigentlichen Bau des Gebäudekomplexes begonnen werden. Ende vergangenen Jahres zogen die ersten Bewohner in 23 Wohneinheiten und die ebenerdige Gewerbeeinheit ein. Bis April sollen die restlichen 14 Wohnungen - insgesamt gibt es Wohnflächen zwischen 70 und 150 Quadratmetern - an die Eigentümer übergeben und die Bauarbeiten nebst der 41 Pkw-Stellplätze umfassenden Tiefgarage abgeschlossen werden.

Und was wurde aus dem historisch bedeutsamen, romanischen Keller? Der steht unter Denkmalschutz und durfte auf keinen Fall überbaut werden. Wie löst man das Problem? Der geschichtsträchtige Zeitzeuge wurde in den Innenhof des insgesamt 3000 Quadratmeter großen Baugrundstückes integriert. Dort findet sich auch ein Spielplatz. Zum Innenhof hin sind auch die Terrassen und Balkone ausgerichtet. Die dreigeschossigen Häuser verfügen über Aufzüge, alle Fenster sind dreifach verglast. Einige Flachdächer wurden begrünt.

Der stolze Quadratmeterpreis von 4000 Euro hat sich letzten Endes nicht als Hürde erwiesen. In diesen Tagen wird die letzte Wohneinheit verkauft. „Es hat sich gut verkauft“, sagt GSW-Geschäftsführer John. Weil die Lage attraktiv und das Projekt toll sei. Am Ende des Tages sei das Vorhaben glücklich für das GSW ausgegangen. John: „Ich weiß aber nicht, ob wir uns auf so etwas mit unseren Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, nochmals einlassen würden.“