Themengärten am Rundweg der Anlage „iga 61“ in Erfurt

Der Kleingartenrundweg und ein Ausstellungspavillon sind Projekte, mit denen sich der Stadtverband der Kleingärtner gemeinsam mit dem Landesverband der Gartenfreunde und der Buga GmbH einbringen will in den Reigen der Angebote zur Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt. Dazu gab es kürzlich ein weiteres Arbeitstreffen der „Kernarbeitsgruppe Buga 21“, die aus Vertretern der beiden Verbände und der Buga GmbH besteht. Den aktuellen Covid-19-Restriktionen Rechnung tragend, wurde das Zusammentreffen unter freiem Himmel und mit den notwendigen Abständen vorgenommen. Vom Coronavirus wollen sich die Kleingärtner der Stadt die Buga aber keinesfalls vermiesen lassen, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes, Frank Möller.