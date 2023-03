Tödlicher Verkehrsunfall in Erfurt

Erfurt. Am Donnerstag hat sich in Erfurt ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt.

Am Donnerstag ist es zu einem tödlichen Unfall in Erfurt gekommen. Eine Toyota-Fahrerin ist auf der Straße Am Herrenberg stadtauswärts gefahren. An der Kreuzung nach Niedernissa ist sie nach links abgebogen und mit einem Sattelschlepper zusammengeprallt.

Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Ihr Beifahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

