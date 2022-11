Trecker-Kundgebung auf dem Fischmarkt

Erfurt. Landwirte Fordern von der Stadt Erfurt kommunale Flachen für ökologische Bewirtschaftung.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) startete am Freitag sieben Aktionen in Thüringen für eine transparente, faire und gemeinwohlorientierte Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Eigentum von Städten und Kommunen. Neben Erfurt wurde auch in Gotha, Eisenach, Bad Langensalza, Weimar, Jena und Apolda ein verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichen kommunalen Flächen gefordert. Auf dem Fischmarkt war auch Junglandwirtin Laura Stranzl. Sie ist auf der Suche nach Land für eine ökologische Nutzung.