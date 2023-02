Über kurz oder lang: Sonder-Ampelmännchen verschwinden aus Erfurt

Auch diesem Ampelmännchen am Juri-Gagarin-Ring/Krämpferstraße geht es vorerst an den Kragen.

Erfurt. Erst kürzlich hat Erfurt am Berliner Platz ein neues Ampelmännchen bekommen. Durch Modernisierungsarbeiten geht es vielen der Figuren nun aber an den Kragen.

Erst vor Kurzem hat Erfurt ein neues Sonder-Ampelmännchen bekommen. Ein Rollstuhlfahrer ist es, der seit zwei Wochen das Stadt- und Verkehrsbild am Berliner Platz ein wenig auflockert und eine Verbindung zur nahe gelegenen Körperbehindertenschule schafft. Nun müssen die etwa 14 heiter gemeinten Figuren vorerst aus Erfurt verschwinden.

Ampeln werden technisch neu ausgestattet

Der Grund liegt jedoch nicht in der Gestaltung der grünen Symbole, sondern in Arbeiten an der Ampeltechnik – besser gesagt, deren Beleuchtung. Wie mittlerweile durch die Sozialen Netzwerke gedrungen ist, werden die Leuchtmittel im Inneren der Signalanlagen auf energiesparende LEDs umgestellt.

Ampelmännchen-Diaschau: So vielfältig sind die grünen Figuren in Erfurt Ampelmännchen-Diaschau: So vielfältig sind die grünen Figuren in Erfurt Erstmals gesellt sich ein Rollstuhlfahrer in die Reihe der Ampel-Figuren. Die Gestaltung im Erfurter Norden ist eine von insgesamt 14 im gesamten Stadtgebiet. Foto: Unsere Fotorgrafen

Nach und nach müssen die Ampelmännchen verschwinden

„Das Problem ist, dass die Schablonen, die wir für unsere Glühbirnen-Ampel extra angefertigt haben, nicht mehr in die neuen Signalgeber mit LED-Technik passen“, erklärt Jörg Fanselow vom Erfurter Straßenbetriebshof in einem Beitrag der Landeswelle Thüringen. Zwei der Ampelmännchen seien laut Medienbericht bereits der Umrüstung zum Opfer gefallen.

Es solle jedoch daran gearbeitet werden, die handgearbeiteten Spezialanfertigungen auch mit der neuen Technik zu vereinen, damit die beliebten Figuren der Stadt bald wieder den Weg weisen können.

