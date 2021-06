Überhitzte Gemüter hinterm Lenkrad - Autofahrer steuert in Erfurt geradewegs auf BMW zu

Erfurt. Hitze und Flüssigkeitsmangel haben einem Autofahrer in Erfurt so sehr zugesetzt, dass er einen Unfall gebaut hat. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius fuhr er geradewegs auf einen BMW zu.

Am Freitag wollte ein 32-jähriger Erfurter in den Nachmittagstunden mit seinem Caddy von der Arbeit nach Hause fahren. Allerdings setzte ihm die fehlende Flüssigkeitsaufnahme in Kombination mit den Temperaturen von über 30 Grad mehr zu, als er gedacht hätte. Er war kurzzeitig mental abwesend und steuerte geradewegs auf einen hochpreisigen 5er BMW zu. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so schwer beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Der Unfallverursacher hatte Glück und kam mit dem Schrecken davon. Auch der eingetretene Schaden war nicht unerheblich. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Am gleichen Tag war es kurz vorher auf der Bunsenstraße in Richtung der Zufahrt der B7 zu einem ähnlichen Verkehrsunfall gekommen. Hier missachtete ein Kleinlastkraftwagen beim Einbiegen die Vorfahrt und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Anschließend musste die Fahrspur stadtauswärts gesperrt werden. Die Unfallaufnahme in der Mittagssonne wäre bedeutend kürzer ausgefallen, wenn diese nicht durch so manchen ignoranten Autofahrer gestört worden wäre. Durch dieses gedankenlose Verhalten und unzählige Diskussionen wurde die Unfallaufnahme erschwert, so die Polizei.

