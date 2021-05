Umweltzone in Erfurt vor dem Aus

Auch in der Greifswalder Straße/Kreuzung Leipziger Straße war die Grenze, an der Stink-Autos stoppen sollten.

Erfurt. Kläger rechnen mit Erfolg vor Oberverwaltungsgericht und erwarten schriftliches Urteil. Luftqualität in der Stadt seit Jahren im grünen Bereich.

Vor einem Jahr noch sagte Erfurts Umweltdezernent Andreas Horn (CDU), dass es keinen Grund gäbe, die Umweltzone in Erfurt abzuschaffen. Nun kann das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar einen triftigen liefern. Ein Urteil, das besagt, dass die Umweltzone nicht rechtens ist.

Am Mittwoch erwartet Rechtsanwalt Heinz-Jochen Spilker, dass das schriftliche Urteil ihm zugeht. „Bei der mündlichen Verhandlung vor knapp zwei Wochen hat das Gericht aber keinen Zweifel daran gelassen, dass die Umweltzone kippt“, ist sich Spilker über den Inhalt des erwarteten Schreibens sicher. Womit auch ein langwieriger Prozess endet, bei dem Kläger versucht hatten, das vor allem für ältere Dieselfahrzeuge geltende Fahrverbot aus der Welt zu schaffen. Geklagt hatten bereits 2012 der Erfurter Taxiunternehmer Wolfgang Schwuchow und die IHK, die vor allem Handwerker und Gewerbetreibende im Blick hatte, die auf vorhandene Transporter angewiesen seien und die mit dem Kauf neuer Autos finanziell überfordert wären.

Ob er nun schon Trupps bestellt habe, die Schilder abzubauen, fragte die Redaktion Andreas Horn am Dienstag. Dieser gibt sich zurückhaltend. Gleichwohl er aus einem Bericht über die mündliche Verhandlung die Tendenz kenne, wolle er – bevor er einen Kommentar abgibt und über anstehende Konsequenzen redet – das Urteil sich „ganz genau anschauen“.

Die Aufregung wird sich aber in Grenzen halten. Bestand die Zone doch am Ende aus nicht mehr als jenen Schildern an den Einfahrtsstraßen. Kontrolliert wurde durch die Stadt nicht, mussten doch die Damen und Herren vom Ordnungsdienst eventuell festgestellte Autos ohnehin an die Polizei melden, damit was passiert. Auch die Polizei kümmerte sich erfahrungsgemäß nur per „Beifang“ um die Plaketten.

Stadt wartet auf das schriftliche Urteil des Gerichts

Rechtsanwalt Spilker gibt sich dennoch sehr zufrieden, dass nun mit einem passenden Urteil wohl die Geschichte der Umweltzone Erfurt endet. „Wozu eine so große Umweltzone?“, fragt er rückblickend, wenn die Grenzwerte der Feinstaubbelastung selbst seinerzeit ohnehin nur in einer Straße übertroffen worden seien. Aber selbst in Wohngebieten in Steigernähe, wo es kaum Autoverkehr gibt, hingen die Schilder an jeder kleinen Straße, die in den ausgewiesenen Bereich führte. So gab es statt einer stärkeren Belastung der Umwelt, nur eine unnötige Belastung der Wirtschaft. Am Ende habe gefühlt jeder eine Ausnahmegenehmigung erhalten, der eine beantragt habe.

So sank die Zahl der Ausnahmegenehmigungen von 3644 im Jahr 2012 auf 380 im Jahr 2019 und dürfte nun noch niedriger liegen. Was allein daran liegt, dass immer weniger der alten Autos fahren. Im Gegenzug darf erwähnt werden, dass die meisten Schummel-Diesel die Euro 4 oder gar die Euro-5-Norm schaffen und eine grüne Plakette haben.

Was auf jeden Fall bleibt, ist die ebenso schon vor einem Jahr festgestellte Tatsache, dass die Luftqualität in Erfurt inzwischen sehr gut ist, Grenzwerte nur an einzelnen Tagen überschritten werden.

Was allerdings auch bleibt, ist ein Schrottberg an Schildern, die einst mit 80.000 Euro die Stadtkasse belasteten. Wenn es denn wie erwartet ausfällt – das Urteil.