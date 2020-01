Erfurt. Ein Mann ist in Erfurt in ein Café eingebrochen. Die Polizei sucht mit einem Bild nach ihm.

Unbekannter bricht in Erfurter Café ein

Die Polizei sucht seit dem 27. September des vergangenen Jahres einen Mann, der in ein Café in der Erfurter Innenstadt eingebrochen ist. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der unbekannte Mann, nachdem er nichts Wertvolles gefunden habe, an der Wechselgeldkasse des Ladens bedient.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Mann während der Tat auf. Foto: Polizei

Die Kriminalpolizei Erfurt sucht nun mit dem Bild einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu dem Mann. Zeugen können sich unter Telefon 0361/7443 -2428 oder -1465 unter Angabe der Vorgangsnummer 244199/2019 bei der Polizei melden.