In Erfurt hat sich ein Unbekannter als Polizist ausgegeben und mit seiner Masche Bargeld erbeutet. (Symbolbild)

Unbekannter gibt sich als Polizist aus und erbeutet Bargeld am Erfurter Nordbad

Erfurt. Ein Unbekannter gab sich in Erfurt als Polizist aus und forderte einen 20-Jährigen auf ihm sein Ausweis vorzuzeigen. Als sich dieser weigerte, gesellten sich weitere Personen zum Täter.

In der Nacht zu Samstag wurde in Erfurt ein junger Mann von einem falschen Polizisten bestohlen. Der 20-Jährige befand sich am Nordbad, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Der gab sich als Zivilpolizist aus und forderte den Ausweis des Mannes. Als dieser zögerte, wurde er bedroht. Anschließend gesellten sich weitere Personen zu dem Täter. Aus Angst holte der 20-Jährige sein Portemonnaie hervor, welches von dem Unbekannten durchsucht wurde. Wie die Polizei birchtete, griff der falsche Polizist nach dem Bargeld und einer EC-Karte und flüchtete mit den anderen Personen in unbekannte Richtung.

