Unbekannter spricht Kinder in Erfurt an – Polizei sucht diesen Mann

Am Mittwochabend sind in Erfurt in der Zeit zwischen 19.24 und 19.38 Uhr eine Neun- und eine Zehnjährige in der Straßenbahnlinie 6 durch einen Unbekannten verdächtig angesprochen und anschließend beleidigt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen den Haltestellen der Berliner Straße und der Endhaltestelle Rieth sowie von dieser Endhaltestelle ausgehend bis zur Haltestelle Riethstraße in der Gegenrichtung.

Der Mann wurde durch die Mädchen wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, 160 - 170 cm groß, schlank, Bart, schwarze Jacke, Nike-Basecap, blaue Hose und schwarze Schuhe.

Die Kinder gaben zudem an, eine weibliche Mitfahrerin angesprochen zu haben, die den Mann offenbar vom Sehen her kannte. Die Polizei bittet speziell diese etwa 25-jährige Frau sowie mögliche weitere Fahrgäste, die den Vorfall mitbekommen haben, sich bei der Polizei zu melden. Die beiden Mädchen führten einen Hund mit sich.

