Unfall an Autobahn-Ausfahrt bei Vieselbach

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Samstag kurz vor Mitternacht an der Ausfahrt der A4 bei Mönchenholzhausen und Vieselbach verunglückt. Vermutlich kam der Mann wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der Mann hatte offenbar viel Glück, weil sich sein Wagen dabei nicht überschlagen hat.

