Unfassbar, was im Erfurter Steigerwald gefunden wurde

Erfurt. Forstamt Willrode und die Erfurter Fachhochschule organisierten Müllsammelaktion im beliebten Steigerwald.

Fassungslos über diesen Naturfrevel war Forststudent Alexander Kerl, als er eine Decke und einen leeren Rucksack in des Erfurter beliebtesten Naherholungsgebiet entdeckte. Das Forstamt Erfurt-Willrode und die Forststudenten der Fachhochschule Erfurt beteiligten sich am „Forest Cleanup Day“, der am Freitag in ganz Deutschland stattfand. „Helfende Hände waren herzlich willkommen“, sagten Revierförsterin Uta Krispin. Und diese kamen auch von der siebten Klasse der John F. Kennedy School. Die Schüler und Studenten haben gemeinsam in Teams rund zwei Stunden Müll gesammelt und die Wege rund um den Stern im Steigerwald gesäubert. Das Resultat des Einsatzes füllte einen großen Autoanhänger unter anderem mit zwei Autoreifen, einem entsorgten Maschendrahtzaun, unzähligen Zigarettenschachteln, Flaschen und Tablettenverpackungen.