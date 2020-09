Unterstützung für Erfurter Initiative „Fruchtalarm“

Einmal wöchentlich rollt eine mobile Kindercocktailbar der Initiative „Fruchtalarm“ über die Flure von 31 Kinderkrebsstationen in ganz Deutschland. Die bunten Drinks mixen die jungen Patienten gemeinsam mit Ehrenamtlichen auch in Erfurt im Helios Klinikum direkt am Krankenbett nach den eigenen Wünschen.

Die Integrierte Gesamtschule unterstützt nun den „Fruchtalarm“ mit Spendengeld, das bei einer Veranstaltung im Vorjahr gesammelt wurde. Sarah Pfarre (Lehrerin), Alexander Tix (Schülersprecher), Sven Lütkemeier (Elternsprecher) übergaben Sarah Toschka, der Projektkoordinatorin, jetzt die 1050 Euro. Mit dabei war auch Schulleiterin Gabi Geßenhardt (rechts).