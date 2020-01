Nichts ist gleich - so lautet der Titel der Ausstellung, die in der Bibliothek am Berliner Platz Werke der Künstlerin Ute Zwilling zeigt.

Ute Zwilling stellt ihre Werke am Berliner Platz aus

„Nichts ist gleich“ - so hat Ute Zwilling die Ausstellung ihrer Bilder betitelt. Am heutigen Mittwoch ist Ausstellungseröffnung in der Bibliothek Berliner Platz, Berliner Platz 1. Vernissage ist um 16 Uhr. Zu sehen gibt es Öl-Acrylbilder und Grafiken in fantasievollen Darstellungen, mit denen die Künstlerin einen Einblick in ihre vielschichtige Ausdrucksweise gewährt.

Ute Zwilling stellt Werke wie dieses am Berliner Platz aus. Foto: Privat

Ihre Kindheit verlebte Ute Zwilling in Großenau – einem kleinen Dorf zwischen Hof und Bayreuth, im schönen Fichtelgebirge. Es ist die enge Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, die sie prägt und später zu zahlreichen Landschaftsbildern inspiriert. Natur bedeutet für sie Freiheit, etwas Starkes, eine Konstante in ihrem Leben. Ihr weiterer Werdegang führt die Künstlerin in die Großstädte München und Berlin. Dort sammelt sie bunte Eindrücke, die sie später vor allem in der Münchner Schaffensperiode in ihre Arbeiten integriert. Es entstehen Kompositionen aus verschiedenen Farbflächen, Formen und Gegenständen, die dem Betrachter stets neue Pfade und Richtungen innerhalb des Bildes eröffnen.