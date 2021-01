Verdienstkreuz für Orteilbürgermeisterin Anita Pietsch

Biathlon im Fernsehen ist erst einmal wichtiger als der Orden. Zumindest, wichtiger als darüber zu reden. Denn, dass die Gisperslebener Ortsteilbürgermeisterin in dieser Woche mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde, das erfülle sie am Ende schon mit Stolz. Dieses Gefühl sei aber erst so aufgekommen, als sie die vielen Reaktionen hatte. Anrufe, Nachrichten auf dem Handy, so erzählt Anita Pietsch am Telefon, viele Gisperslebener hätten sich mit ihr gefreut.

„Was wäre ‚Gispi‘ nur ohne Anita Pietsch? Ohne die ‚gute Seele‘ und die ‚Stimme des Volkes‘, wie sie in ihrem Heimatort anerkennend genannt wird“, hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Übergabe der Medaille in der Staatskanzlei gesagt. Im Juli werden es tatsächlich schon 25 Jahre, die Anita Pietsch als Ortsteilbürgermeisterin wirkt. Was im wahrsten Sinne des Wortes gelten kann. Denn in der Zeit hat sie viel bewirkt für das Doppeldorf aus Viti und Kiliani. Dass sie selbst nur in zwei Vereinen – der Feuerwehr und dem Sportverein TSV - Mitglied ist, hat dabei nicht viel zu sagen. Die Gisperslebener kennen Anita Pietsch. Eine echte Amtsmüdigkeit will sie noch nicht sehen. „Gerade jetzt, wo die Schule saniert wird und die Geraaue mit dem Park so schön umgestaltet ist. Das will man noch mitnehmen.“ Aber am Ende könne sie sich doch vorstellen, das Amt bald einmal weiterzugeben. Die viele Glückwünsche zur Verdienstmedaille hätten ihr aber auch wieder Kraft und Motivation für die ehrenamtliche Aufgabe gegeben.

Zwei weitere Auszeichnungen übergab in dieser Woche Bodo Ramelow im Auftrag des Bundespräsidenten an Einwohner Erfurts. Hans-Joachim Beder aus Erfurt wird mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, wie es in der Begründung heißt, für seine herausragenden Verdienste um soziale Gerechtigkeit in Thüringen geehrt. Beder gründete im September 1991 die Bildungswerk GmbH in Erfurt – die heutige Jugendberufsförderung Erfurt. Für junge Menschen mit Behinderungen entwickelte Hans-Joachim Beder das Konzept der wohnortnahen beruflichen Rehabilitation. Was bundesweit beachtet wird.

Hans Kappelt schließlich wird für herausragende Verdienste um kulturelle Bildung und Vielfalt in Thüringen mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Kappelt ist seit den 1990-er Jahren verantwortlich für spiel- und theaterpädagogische Projekte in der evangelischen Jugendarbeit.