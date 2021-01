Verwandlung der Küche

Erfurt Casjen Carl über Zugeständnisse an die Jugend

Es gibt Dinge mit Nachwirkungen, von denen man nichts ahnt. Bis es dann eben soweit ist. Eine Entscheidung bei der Sanierung des Wohnhauses vor gut zehn Jahren zeigt so dieser Tage Spätfolgen.

An allem ist wieder mal, wir ahnen es, Corona schuld. Und die damit gestiegene Verantwortung und den ausschließlich Eltern aufgedrückte Pflicht, sich um die Freizeitbeschäftigung der Kinder besonders zu kümmern. Schließlich sind die Sportvereine zum Pausieren verurteilt und selbst so umstrittene Zeitvertreibe, wie bei „Mäckes“ abzuhängen, kommen nicht mehr in Betracht. Lässt man nun die Kindlein selbst wählen, läuft alles auf das berühmte Doppel „Chillen & Zocken“ hinaus.

Aber, dann gibt es jene plötzlichen Überraschungen. Das Kind will bauen. Basteln war früher. Hier ist jetzt Eisen und Gummi im Spiel. Kurz gesagt, er will schrauben. Das Fahrrad mit ein paar Features ausstatten, die ein leichteres und flottes Fahren ermöglichen, um es mal ein wenig zu umschreiben. Da kann keine Mutter und kein Vater nein sagen. Auch wenn es mitunter Opfer erfordert.

Womit wir beim eingangs erwähnten Haus sind. Aus modischen und praktischen Gründen fiel seinerzeit die Entscheidung, beim Fußboden in der Küche wegen der Gartennähe auf feine Fliesen oder andere Bodenbeläge zu verzichten. Der gestrichene Estrich tat bisher gute Dienste.

Nun gab er Sohnemann das beste Argument in die Hand. Wenn schon ein Werkstattboden vorhanden ist, warum kann man bei so einem Wetter nicht in der Küche schrauben? Nun gut, inzwischen seit drei Tagen.