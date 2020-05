Die Absperrbänder werden entfernt. Der Spielplatz hinter der Krämerbrücke wurde gleich wieder in Beschlag genommen.

Erfurt. Spielplätze dürfen endlich wieder bespielt werden. Auch in Erfurt werden die Absperrbänder entfernt.

Viele Erfurter Spielplätze wieder nutzbar

Die Spielplätze öffnen wieder. Momentan werden im Stadtgebiet von Erfurt die Absperrungen an insgesamt 114 Spielplätzen entfernt. Die Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes arbeiten sich dabei von innen nach außen vor, sodass voraussichtlich am Mittwoch auch die Spielplätze in den Ortsteilen wieder geöffnet sind.

Abstand halten und Gruppenbildung vermeiden

Die 22 Bolzplätze der Stadt bleiben gemäß Thüringer Verordnung weiterhin geschlossen. Der Spielplatz am Hirschgarten ist noch bis zum Ende der Umgestaltungsmaßnahmen gesperrt. Eltern und Besucher werden gebeten, auch auf den Spielplätzen auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Weiterhin dürfen sich wegen der Corina-Krise im öffentlichen Raum nur Mitglieder eines Haushalts mit maximal einer haushaltsfremden Person aufhalten. Gruppenbildung soll daher auch auf Spielplätzen vermieden werden. Zwischen haushaltsfremden Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Vor und nach dem Spielplatzbesuch sollten die Hände gründlich gewaschen werden. Die Stadtverwaltung wünscht viel Spaß beim Zurückerobern der Spielplätze.