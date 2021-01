Nach dem Abstrich zum Test auf das Coronavirus wird das Wattestäbchen in ein Röhrchen gesteckt.

75 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Freitagmorgen. Seit dem Vortag wurden wieder vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Vier weitere Patienten mit Covid-19 in Erfurt verstorben

75 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Erfurt hat das Gesundheitsamt am Freitagmorgen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 151,4. Damit ist sie im Vergleich zum Vortag wieder leicht gestiegen, da war der Wert mit 147,2 berechnet worden. Corona-Blog: Über 300 Soldaten im Einsatz - Landtagswahl wird verschoben

Stand Freitag, 15. Januar, 8 Uhr sind also in der Landeshauptstadt insgesamt 3728 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 87 auf 2741 gestiegen. 103 Personen sind mit den vier neu registrierten Todesfällen verstorben. Somit gibt es in Erfurt aktuell 884 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.