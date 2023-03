Virtuelle Führung durch Ausstellung in Erfurt

Erfurt. Mit dem jüdischen Alltagsleben im Mittelalter beschäftigt sich die Ausstellung in der Alten Synagoge. Ein Zoom-Meeting erläutert Hintergründe.

Durch die Ausstellung in der Alten Synagoge „In and Out – Between and Beyond. Jüdisches Alltagsleben im mittelalterlichen Europa“ führt virtuell am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr Elisheva Baumgarten. Die Führung findet im Internet und in englischer Sprache statt. Elisheva Baumgarten leitet die Forschungsgruppe an der Hebräischen Universität Jerusalem, die die Ausstellung konzipiert hat. Auf Grundlage der Forschungsergebnisse der Gruppe haben sieben israelische Künstler Kunstwerke geschaffen, die sich mit dem täglichen Leben der jüdischen Gemeinden im Mittelalter befassen. In der Alten Synagoge treten die zeitgenössischen Arbeiten in einen Dialog mit den authentischen Zeugnissen. Eine Anmeldung an welterbe@erfurt.de ist erforderlich.