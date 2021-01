Vögel gehören zwingend in den Stall

Sämtliche gehaltenen Vögel müssen in einigen Erfurter Stadt- und Ortsteilen im geschlossenen Stall gehalten werden, teilt die Stadtverwaltung Erfurt mit. Diese Maßnahme zur Bekämpfung der Geflügelpest gilt ab sofort für Kühnhausen, Sulzer Siedlung, Stotternheim, Schwerborn, Gispersleben, Roter Berg, Hohenwinden, Johannesvorstadt, Frienstedt, Ermstedt und Gottstedt.

Auf diese Weise soll der Kontakt zu Wildvögeln verhindert werden. Zudem haben alle Geflügelhalter die Pflicht, ihre Geflügelhaltung zu melden, wenn sie dies bisher noch nicht getan haben. Adressat dieser Meldung ist die Stadtverwaltung Erfurt, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Erfurt, Johannesstraße 171/173, 99084 Erfurt, Tel. 0361/655-1380, Fax 0361 655/1399, E-Mail: veterinaeramt@erfurt.de.

Zum Hintergrund: In Deutschland werden seit dem 30. Oktober 2020 täglich HPAIV-H5-infizierte, vorwiegend tot aufgefundene Wildvögel gemeldet. Die Funde stammen weiterhin überwiegend aus dem Bereich der schleswig-holsteinischen Wattenmeerküste, wo bisher mehrere Tausend verendete Enten und Gänse geborgen wurden, und der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Nachweise gebe es zudem aus Hamburg, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlin und Bayern.

Virus zirkuliert unter Wildvögeln

Am 6. Januar 2021 erfolgte ein Nachweis des HPAIV H5N8 in einem Kleinstbestand im Landkreis Nordhausen, informiert das Veterinäramt Erfurt. Hier waren zuvor zahlreiche Hühner in Freilandhaltung verendet. Die betroffene Geflügelhaltung liegt in einem ausgewiesenen Wildvogel-Risikogebiet. „Von einer Zirkulation des Virus in der Wildvogelpopulation in Thüringen ist somit jetzt zwingend auszugehen“, warnt das Amt. Der Vogelzug sei derzeit in vollem Gange, und die Dichte der Vogelpopulationen in Rastgebieten werde in den kommenden Wochen weiter zunehmen und durch Kälteeinbrüche beschleunigt: „Diese Bedingungen begünstigen die Virusübertragung und Ausbreitung. Tote, infizierte Wildvögel werden von Aasfressern aufgenommen, die zu einer Virusverbreitung innerhalb ihres Bewegungsradius und zu Umweltkontaminationen beitragen. Damit steigt auch das Risiko indirekter Eintragungswege in Geflügelbetriebe“, heißt es weiter in der Information aus dem Erfurter Rathaus.

Das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen, Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen in ganz Deutschland werde vom Friedrich-Loeffler-Institut nach wie vor als hoch eingestuft. Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögeln sollten unbedingt verhindert werden, lautet daraus das Fazit. Um das Virus nicht einzuschleppen, gelte insbesondere die konsequente Reinigung und Desinfektion von Kleidung, Schuhen, Geräten und Fahrzeugen als notwendige Maßnahme.

Nähe zur Masthähnchen-Anlage birgt Gefahr

Die Wildvogel-Rastgebiete auf der Seenplatte im Norden Erfurts gelten als ornithologisches Risikogebiet. Unweit davon befinde sich im Ortsteil Schwerborn dazu ein großer Geflügelmastbetrieb mit 40.000 Masthähnchen. Ebenfalls dieser Kategorie neu zugeordnet wurde die Kiesgrube Nordstrand. Das als „geflügeldicht“ einzuschätzende Gebiet im Norden Erfurts sei durch die obige Risikoeinschätzung bereits erfasst, im Süden kommen nach Absprache mit dem Landkreis Gotha noch die Ortsteile Frienstedt, Ermstedt und Gottstedt hinzu.

Die Allgemeinverfügung kann eingesehen werden im Bürgeramt, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 99084 Erfurt und in den Aushängen der betroffenen Ortsteile. Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann nachgelesen werden im Internet unter www.erfurt.de/ef137573 sowie zu den Geschäftszeiten im Sekretariat beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Johannesstraße 171/173, 99084 Erfurt.