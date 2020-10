Vor drei Jahrzehnten hat sich Deutschland wieder vereint. Wie verliefen, wie änderten sich die Lebenswege der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt? Ganz gleich, ob sie nun echte Erfurter Puffbohnen sind oder erst hierher zogen. Heute: Rainer Wiesmaier, ehemals Baubeigeordneter der Stadt Erfurt.





Seinen 80. Geburtstag wird Rainer Wiesmaier im kommenden Januar wohl noch in Barcelona in der Carrer de Brusi feiern. Erfurts ehemaliger Baubeigeordneter, der seit sieben Jahren mit seinem Ehemann Holger Lübs dort das Pfarrhaus der deutschen Gemeinde in der spanischen Metropole bewohnt, kann sich eine Rückkehr nach Erfurt gut vorstellen. „Schön und äußerst lebenswert“ nennt er die Stadt, in der er Jahre nach der Wende maßgeblich Spuren hinterlassen hat.

Als er auf die 50 zusteuerte, wollte er den bayerischen Staatsdienst eigentlich gegen einen Job in einem Planungsbüro eintauschen. Doch dann kam ein Anruf aus dem Thüringer Innenministerium und alles anders: „Die Wende hat meine damaligen Pläne überrollt“, sagt Wiesmaier. Dem Ruf aus Erfurt, hier die Stadterneuerung in Thüringen in Gang zu bringen, ist er gern gefolgt. „Ich habe sofort Ja gesagt, dachte dabei an einen kürzeren Aufenthalt“, erinnert sich Wiesmaier. Dass auf die Episode im Landesdienst zwölf Jahre als Baubeigeordneter der Stadt Erfurt folgten, konnte er damals nicht ahnen.

Ein „unbekanntes Land“ sei vor 1989 die DDR für ihn gewesen, sagt Wiesmaier. Sein erster Kontakt war eine Konferenz von Bauexperten aus Ost und West in Querfurt, erinnert er sich und an langweilige Fachvorträge in überheizten Räumen. Und doch sagte er seiner Abordnung nach Erfurt quasi aus dem Stand zu.

Die ersten Monate habe es an allem gefehlt: an Struktur und Bewusstsein, wie mit der Aufgabe Stadterneuerung überhaupt umzugehen sei. Statt sich aber um Rechtsvorschriften zu kümmern, habe er einfach angefangen mit der Arbeit: „Der Regen spült die Fachwerkhäuser aus, da muss man schnell was machen“, lautete seine Devise.

Die Abordnung aus Augsburg nach Thüringen sollte bis September 1994 immer wieder quartalsweise verlängert werden. Ihren Anfang hatte sie 1990 in einer Baracke des Innenministeriums genommen – mit einer Auseinandersetzung: Der damals Zuständige für Stadtentwicklung im Ministerium habe ihn zur reinen Zuarbeit „degradieren“ wollen, was sich Wiesmaier nicht gefallen ließ. Sein Widerspruch wirkte, und er konnte im Januar sein Büro beziehen, „vollgestopft mit Sprelacart-Möbeln und Akten“, und die Leitung der Abteilung übernehmen. In Erfurt hatte er sich in Zimmer 666 der Alten Parteischule eingerichtet, zwei Jahre wohnte er dort. 1992 bekam er „auf kurzem Dienstweg“ und Vitamin-B seiner Kollegen unverhofft eine üppige Gründerzeitwohnung in der Steigerstraße vermittelt – 180 Quadratmeter groß, die er mit seinem schon damaligen Lebensgefährten Holger Lübs bezog. „Ich kam mir vor wie ein kleiner König“, lacht Wiesmaier. Vorher habe hier ein Arzt mit engen Stasikontakten gewohnt, was Grund für die luxuriöse Ausstattung, Parkett und Forster-Heizung gewesen sei. Später zogen beide ins Pfarrhaus in Bischleben.

Auf die Stelle des Baubeigeordneten bewarb sich Wiesmaier im Oktober 1994 auf Anregung von Oberbürgermeister Manfred Ruge. Obwohl SPD-Mann und „Wessi“, wurde er mit großer Mehrheit ins Amt gewählt. Zwei Amtsperioden wirkte Wiesmaier in der Stadtverwaltung, bis zu seinem altersbedingten Ruhestand. Mit auffälligen Brillen, architektenmäßig schwarz gekleidet und stets auf dem Rad unterwegs, galt er manchem als Sonderling. Sein Schwulsein aber habe nur ein einziges Mal für einen Konflikt gesorgt: Als das Karstadt-Kaufhaus eröffnet wurde, war er samt Partner geladen, was bei einer einzelnen intoleranten Dame auf Protest zur Sitzordnung gestoßen war.

Ab und zu ist Rainer Wiesmaier in Erfurt zu Besuch, zuletzt vor Corona, nachdem er erst Abstand gesucht hatte zu seiner alten Wirkungsstätte und diesen in Barcelona fand. Dass der Anger so aussieht, wie er aussieht, geht in weiten Teilen auch auf ihn zurück. Seinen Fingerabdruck hat er bei öffentlichen Flächen hinterlassen, beim Theater und der Qualität des Umfelds, beim Brühl als neuem Stadtgebiet. Und Fehler? „Die ausufernde Gestaltung des Angerecks“ sei ein solcher gewesen. Viel Schelte hat er kassiert für den von Grün weithin befreiten Anger, er stand stets für breite Wege und gegen Hochbeete. „Spießig“ nennt er die jüngst als Buga-Vorgriff aufgestellten Bänke mit Beeten. Deren Unterhalt sei gewiss so teuer, dass sie nicht ewig bleiben würden: „Gott sei Dank!“, wie er sagt.