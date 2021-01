Von der Lust und Last eines Denkmals

Ein Achtungszeichen und nützliche Handreichung zugleich, soll die kleine Broschüre mit dem schlichten Titel „Denkmalschutz Informationen“ sein. Und die Beschäftigung damit keineswegs ein Auslaufthema, wie Mark Escherich, Autor Mitarbeiter der Denkmalbehörde der Stadt, versichert.

Erste Baudenkmale werden erneut angefasst

Rund 30 Jahre nach der Wende tritt inzwischen der Fall ein, dass etliche Eigentümer von Baudenkmalen sich erneut daran machen zu sanieren. Da müsse darauf geachtet werden, dass nun nicht das eintritt, was damals verhindert wurde. Nämlich unsachgemäß Veränderungen vorgenommen würden oder Denkmale doch verschwinden.

Der für Stadtentwicklung und Kultur zuständige Beigeordnete, Tobias Knoblich, erhofft sich von dem Druckwerk einen beruhigenden Effekt. „Für viele ist die Beschäftigung mit dem Denkmalschutz eine Belastung. Wir wollen mit dem niederschwelligen Angebot die Leute mitnehmen.“

Überblick über Erfurter Denkmallandschaft

Tatsächlich sind das Thema und die Hinweise sehr kompakt zusammengestellt. Das potentielle Promotionsthema „Warum Denkmale und Denkmalpflege?“ wurde von Mark Escherich in zehn Zeilen abgehandelt. Und das in einer eher sympathischen als einer trockenen Fachsprache. Als passenden Einstieg beschäftigt sich das nächste Kapitel mit Denkmalen in Erfurt. In weiteren dreht sich um Rechte und Pflichten von Denkmaleigentümern, die Arbeit der Denkmalfachbehörde oder die rechtlichen Hintergründe.

Das mit Fotografien von Marcel Krummrich gestaltete Heftlein gebe so eine erste Orientierung denjenigen, die beabsichtigen, ein denkmalgeschütztes Haus zu erwerben und oder eines zu sanieren. „Ohne Probleme geht es meist sowieso nicht ab“, meint Beigeordneter Knoblich aber verweist zugleich auf die Erfolge der zurückliegenden Jahre. Dass es mitunter auch Auseinandersetzungen gebe, dafür stehe etwa das Zugangstor zum Hinterhof der Handwerkskammer von der Waagegasse als Beispiel. Für ein Blechtor gab es eine Rückbauverfügung, inzwischen und nach einigen Verhandlungen sein ein neues Holztor an einem eigens errichteten Rahmen eingebaut, das nach Vereinbarung möglichst offen steht, um den Blick auf die alte Synagoge nicht zu versperren. Und wenn es geschlossen ist, gestatten Lamellen den Durchblick auf das bedeutende Gebäude der mittelalterlichen jüdischen Geschichte der Stadt, für das ja der Unesco-Welterbeantrag läuft.

Historisches Erbe durch Welterbe-Antrag besonders im Blickpunkt

„Jetzt zeigen wir uns mit dem Stand des Denkmalsschutzes in der Stadt der Weltgemeinschaft“, sagt Tobias Knoblich und unterstreicht, dass das jüdische Welterbe nicht losgelöst von dem allgemeinen Umgang mit der Bauhistorie der Stadt gesehen werden wird - und auch nur ein kleiner Teil des Reichtums Erfurts.