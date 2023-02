Vortrag zu „Euthanasie“-Verbrechen in Erfurt bei Topf & Söhne

Erfurt. Der Dresdner Prozess 1947, bei dem Verantwortliche der Euthanasie-Verbrechen vor Gericht standen, wird heute von Hagen Markwardt bei Topf&Söhne thematisiert.

Am Donnerstag, 9. Februar, wird Hagen Markwardt, wissenschaftlicher Referent der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein, um 19 Uhr am Erinnerungsort Topf & Söhne über den Dresdner Prozess 1947 sprechen. Der Vortrag richtet den Fokus auf die strafrechtliche Ahndung und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den „Euthanasie“-Verbrechen am Beispiel dieses Prozesses. In diesem bedeutendsten Nachkriegsprozess im Osten Deutschlands standen Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein und der Landesanstalt Großschweidnitz, in denen auch Thüringer Opfer ermordet wurden, vor Gericht. Der Verlauf des Prozesses und seine öffentliche Wirkung illustrieren die Chancen und Möglichkeiten der deutschen Nachkriegsgesellschaft, sich mit der Dimension der Verbrechen und der Verantwortung der Täterinnen und Täter angemessen auseinanderzusetzen. Die weitere Entwicklung in Ost und West verdeutlicht jedoch die Grenzen und Versäumnisse bei der Ahndung dieser Taten. Der Vortrag ist eine Begleitveranstaltung der Sonderausstellung „Täter, Opfer, Zeugen. Die ,Euthanasie‘-Verbrechen und der Prozess in Dresden 1947“ im Erinnerungsort Topf & Söhne.