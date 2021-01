Wachschutz für das alte Bahnpostamt in Erfurt

Am zweiten Tag des neuen Jahres brannte in der Thomasstraße auf dem Gelände des alten Bahnpostamtes ein Lagerhalle, die der Krieger-Gruppe gehört.

Erfurt. Nachdem es am 2. Januar in einer früheren Lagerhalle im ehemaligen Bahnpostamt in der Thomasstraße gebrannt hatte, wird die Krieger-Gruppe, der die gesamte Immobilie bis zur Rosengasse seit einigen Jahren gehört, nun ab nächste Woche auch verstärkt auf nächtliche Streifen durch ein Sicherheitsunternehmen setzen. Das bestätigte Andreas Uhlig, Geschäftsführer der CMC Center Management GmbH. CMC verwaltet innerhalb der Krieger-Kruppe alle Handelsstandorte in Deutschland, die nichts mit Möbeln zu tun haben.

Unbekannte hatten dort in den Nachmittagsstunden Feuer gelegt. Die Kriminalpolizei habe am Dienstag gegenüber CMC den Tatvorwurf der Brandstiftung bestätigt. Vorwürfe, man habe das Gelände nicht ordentlich gesichert, wies Uhlig zurück. Das gesamte Areal, das zu großen Teilen auch an die Bundespolizei vermietet ist, sei durchgängig eingezäunt worden. Man komme eigentlich nicht hinein, so Uhlig. Eine Brandstiftung habe man bislang noch nicht zu beklagen gehabt, von ein paar „Lagerfeuern“ von Obdachlosen in den ruinösen Gebäuden einmal abgesehen. Was so nicht ganz stimmt. Bereits im Januar und im Februar 2018 war in der ehemaligen Bahnpost Feuer gelegt worden. Auch damals ging die Polizei von Brandstiftung aus. Täter auch damals: unbekannt.

Bei dem Brand am 2. Januar war ein Teil des Daches der Lagerhalle eingestürzt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kameraden vor Ort und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Das Lagergebäude steht nur etwa zehn bis zwölf Meter neben der ehemaligen Reichsbahndirektion. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen der Flammen.