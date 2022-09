Was macht Erfurt zur lebenswerten Stadt?

Erfurt. Stellen Sie bei der Leseraktion „Heimatcheck“ Ihrem Erfurter Viertel oder Ortsteil ein Zeugnis aus.

Wie gut leben die Erfurterinnen und Erfurter in ihrer Stadt, in ihrem Ortsteil oder Wohngebiet?

Dieser Frage spürt der „Heimatcheck“ unserer Zeitung nach. Seit dem Start der Aktion am 10. September beteiligten sich viele Einwohner daran und beantworteten die von uns gestellten Fragen.

Viele nutzten auch eine weitere Chance und hinterließen Kritikpunkte und Anregungen, wie das Leben in der Stadt angenehmer oder einfacher gestaltet werden kann.

Manchmal sind es auch scheinbar kleinere Dinge, die das angenehme Wohnen im Ort mindern. „Um zur Kita zu gelangen, muss eine vollkommen uneinsichtige Straße überquert werden, da sie in der Kurve liegt und es steil ansteigt, so dass Autos schnell fahren. Ein Spiegel würde Abhilfe schaffen“, lautet ein Eintrag aus dem Ortsteil Büßleben. Zudem: „Es gibt zwei Spielplätze im alten Dorf und nichts für Kinder jeglichen Alters in den Neubaugebieten.“

Die Leserzeugnisse werden anonym erstellt. Um Hinweisen nachzugehen, ist es für die Redaktion aber hilfreich, wenn die Anregungen mit einem Ort oder Stadtteil versehen sind. Wir laden Sie ein, sich auch an der Umfrage zu beteiligen.

Hier können Sie am Heimatcheck teilnehmen.