Weder großer noch kleine Weihnachtsmärkte in Erfurt

Die frühzeitige Absage des Erfurter Weihnachtsmarkts 2020 nennt Erfurts Kulturbeigeordneter Tobias Knoblich rückblickend eine „kluge Entscheidung“: Seither seien die Inzidenzwerte der Corona-Pandemie dramatisch gestiegen und auch Städte wie Jena, Nürnberg und viele weitere hätten sich mittlerweile zu einer Absage genötigt gesehen. Weitere würden sicher folgen. Zwar gilt die aktuell vorliegende Allgemeinverfügung der Stadt, die derartige Freizeitveranstaltungen untersagt, vorerst nur bis Ende November. Es sei aber deutlich absehbar, dass die aktuelle Lage und die steigenden Infektionszahlen zu einer Verlängerung der Verbote führen werde. Mindestens bis Jahresende oder darüber hinaus, so Knoblich.

Dass Erfurts Nachbarstadt Weimar an einem abgewandelten Weihnachtsmarkt festhalte, wolle er nicht bewerten: etwas Vernünftiges aber ließe sich unter den gegebenen Bedingungen nicht hinkriegen, mutmaßt Knoblich. „Jede Stadt ringt um ihre eigene, die richtige Linie“, sagt er. Durch den Vorlauf in Erfurt sei Händlern Zeit geblieben, auf Bestellungen zu verzichten und Besuchern, ihre Reisebuchungen zu stornieren. Denn auch andere, private Weihnachtsmärkte werde es in Erfurt nicht geben. Anträge auf vorweihnachtlichen Ausschank würden versagt.

Märchenwald und Weihnachtsbaum auf Domplatz

Was für den Domplatz und andere öffentliche Bereiche gelte, gelte auch für private Gelände, auf die sich der Weihnachtsmarkt in den Vorjahren auf Privatinitiative immer mehr erweitert hatte. Hinter der Krämerbrücke, in den Höfen der Marktstraße, im Stadtgarten oder auf der Predigerwiese sind dieses Jahr keine Weihnachtsmarktaktivitäten zulässig. So könne es auch keinen Mittelaltermarkt auf dem ehemaligen Brauerei-Gelände geben, keinen Luthermarkt an der Kaufmannskirche und keinen fairen Adventsmarkt in der Barfüßerruine. Wer noch mit der Möglichkeit spiele, Stände aufzubauen, könne auf einen Antrag dazu gleich verzichten: „Das ist dieses Jahr alles nicht zulässig“, sagt Knoblich und bittet Gastronomen und andere Akteure, sich darauf einzustellen, auch wenn die Allgemeinverfügung für Dezember noch nicht vorliege. Dies gelte im Übrigen nicht allein für die Innenstadt, sondern für das gesamte Stadtgebiet und die Ortsteile, sagt Knoblich.

Bei kleinteiligeren Angeboten, etwa einem Ausschank aus dem Fenster, appelliert Knoblich an die Vernunft der Gastwirte ebenso wie an die Besucher: Es gehe darum, Geselligkeit und mögliche Trauben von Menschen, von Grund auf zu unterbinden. Insbesondere auf Glühweinausschank müsse verzichtet werden, um mit enthemmendem Alkohol der Geselligkeit keinen Vorschub zu leisten. Sollten sich Gastwirte nicht aus Vernunftgründen daran halten, müsse das letztlich über eine neue Allgemeinverfügung geregelt werden.

„Die Leute sind ja einsichtig“, sagt der Kulturbeigeordnete, der Ernst der Lage sei den meisten Menschen bewusst. Und es gebe schließlich Hoffnung, dass 2021 wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden könne. Als gutes Zeichen dafür wertet Knoblich, dass die Stadt Erfurt soeben 30 neue Hütten – Wert 300.000 Euro – bestellt hat, um alte Hütten zu ersetzen. Dieses Jahr werde der Domplatz wenigstens weihnachtlich geschmückt: Der große Weihnachtsbaum wird dort stehen und auch der Märchenwald soll auf dem Domplatz aufgebaut werden.