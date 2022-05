Wegen Pilzbefalls: Abgestorbene Bäume in Erfurt werden gefällt

Erfurt. Voraussichtlich Anfang Juni werden in der Erfurter Gustav-Freytag-Straße im Auftrag des Garten- und Friedhofsamtes zwölf stark geschädigte Bäume gefällt.

Seit Jahren begleitet Pilzbefall das (Über-)Leben der Schwedischen Mehlbeeren und Ebereschen in der Erfurter Gustav-Freytag-Straße. Der Zottige Schillerporling, so der Name des Pilzes, liebt warme Temperaturen und profitiert somit auch vom Klimawandel. Er tritt an bereits geschwächtem Holz zutage und verursacht eine intensive Weißfäule und Moderfäule. Dadurch ist der Baum bruchgefährdet und früher oder später nicht mehr standsicher.

Die turnusmäßige Baumkontrolle ergab, dass zwölf der Bäume in der Gustav-Freytag-Straße nicht bis zur regulären Fällsaison, die im Oktober beginnt, warten können, so die Stadtverwaltung. Sie müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit zeitnah gefällt werden. Das Umwelt- und Naturschutzamt habe zugestimmt, heißt es.

