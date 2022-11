Weihnachten ein Muss - Anger 77 und Kerth

Erfurt. Keine Weihnacht ohne Anger 77 und Jürgen Kerth. Die Urgesteine spielen Heiligabend und am ersten Feiertag im Museumskeller.

Zwei Erfurter Urgesteine rocken Weihnachten im Museumskeller. Endlich wieder ein Anger 77-Weihnachtskonzert! Kocher und Sigi kredenzen einen Strauß bunter Melodien aus mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten Erfurter Musikschaffens. Einen ganz besonderen Platz dürften dabei die Lieder des neuen Albums einnehmen, welches nächstes Jahr erscheinen wird. Beim Einspielen im Sound unlimited Studio in Wandersleben haben die langjährigen Freunde der Band Frank Schlebeck am Bass, Sebastian Fritzlar an den Keyboards und Torsten Ebener am Schlagzeug viel Freude am Spielen gehabt und Anger 77 beim Weiterbasteln an ihrer Version deutscher Rockmusik kräftig unterstützt. Das wird mal wieder ein legendärer Abend mit diesem unvergleichlichen Erfurter Szenegewächs fernab des Mainstreams.

Der Blues-König aus Erfurt wurde im Juli 73 Jahre alt. Jürgen Kerth, am 19. Juli 1948 in Erfurt geboren, gehört zu den ganz Großen des Blues und das nicht nur in seiner thüringischen Heimat oder der einstigen DDR. Nein, Kerth braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Bodenständig, virtuos und leidenschaftlich zelebriert er seit über 45 Jahren den Blues. Am ersten Weihnachtsfeiertag spielt er, wie immer zum Fest, im Museumskeller.

Beide Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Museumskeller.

Denkwürdiger Moment: Blues-Gott B.B. King umarmt 1993 den Erfurter Blueskonig bei einem Konzert in der Weimarhalle. Foto: Michael Keller